União de Santarém chega ao sócio mil e anuncia nomes das mascotes

As duas mascotes da União de Santarém já têm nome, que foram divulgados na tarde de domingo, 16 de Março, no intervalo do jogo contra o Caldas SC a contar para a Liga 3 em futebol. A égua passa a ter o nome de Riba e o touro o nome de Tejo.

Na ocasião foi também anunciado o nome do sócio mil do clube escalabitano, Manuel Luís Paulo, que celebrou um ano de vida no passado dia 6 de Março. Um “sinal do rejuvenescimento do nosso clube e que a paixão pela UD Santarém começa a ser passada de geração em geração”, diz o clube liderado por Pedro Patrício, referindo que o objectivo é continuar a crescer e aumentar cada vez mais a massa adepta e associativa e tornar a União de Santarém num clube de referência na região do Ribatejo.