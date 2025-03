Batido recorde com vinte anos nos 12km de Salvaterra

Rúben Amaral, atleta do Sporting Clube de Portugal, estabeleceu um novo recorde na prova 12km Salvaterra. O atleta de apenas 23 anos tirou 15 segundos a José Ramos, que detinha o recorde há vinte anos, terminando com o tempo de 36:03. Inês Henriques, bicampeã do mundo nos 50km marcha, venceu a prova de 5km.

A 23ª edição da prova 12km de Salvaterra - Prova Professor António Lopes, a 5ª Mini-Corrida de 5km - Prova Fernando José Andrade e a 17ª Caminhada Mexa-se como nós decorreram domingo, 16 de Março, com cerca de 850 participantes, numa organização dos Amigos da Corrida de Salvaterra (ACS), cujo director de corrida é Arménio Andrade.