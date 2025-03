partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

União da Chamusca com jogo à porta fechada por causa de comportamentos de adeptos

A União Desportiva da Chamusca emitiu um comunicado onde lamenta o comportamento de alguns adeptos que levou a uma penalização de um jogo à porta fechada. “A União Desportiva da Chamusca sempre se pautou pelo respeito, pelo fair-play e pelo espírito desportivo. No entanto, vimos por este meio expressar a nossa preocupação face ao comportamento de alguns adeptos nos últimos jogos, especialmente em relação às equipas de arbitragem. Infelizmente estes incidentes resultaram em várias multas para o clube, levando agora à imposição de um jogo à porta fechada, uma penalização que prejudica directamente os nossos atletas, impedindo-os de sentir o apoio das suas famílias e amigos no campo”, refere o comunicado assinado pela coordenação do clube chamusquense.

A União Desportiva da Chamusca apela ainda “a todos os envolvidos para que, daqui em diante, adoptem uma postura de respeito e civismo, contribuindo para um ambiente saudável e positivo. O futebol de formação deve ser um espaço de crescimento, aprendizagem e valores, e é fundamental que todos os que nos apoiam sigam esta filosofia. Contamos convosco para que possamos evitar novas penalizações e garantir que os nossos jovens atletas joguem num ambiente de verdadeira paixão pelo desporto, mas sempre dentro dos princípios de respeito e responsabilidade”, lê-se na nota.