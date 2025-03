Viver Santarém vence torneio de boccia em Alpiarça

A Viver Santarém conquistou o primeiro lugar do torneio de boccia sénior e inclusivo organizado pelo Clube Desportivo "Os Águias" de Alpiarça a 14 de Março. O torneio marca o arranque da edição de 2025 do projecto MAIS Lezíria e juntou 20 equipas dos municípios da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). O Cartaxo e a APPACDM completaram o pódio, por esta ordem.

O MAIS Lezíria foi criado em 2011 e nasceu da vontade da CIMLT e dos onze municípios associados - Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém - em reunir toda a população da Lezíria do Tejo num grande convívio desportivo, incentivando a participação de todos, incluindo as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência.