Tomar recebe Ultra Maratona Templários BTT

A Ultra Maratona Templários BTT vai decorrer no sábado, dia 22 de Março, em Tomar. Trata-se de uma ultra maratona guiada por GPS, prova de um dia, em modo individual, organizada pela equipa de BTT - Clube Desportivo Templários BTT e Aventura/Ultra Pedal, em que todos os participantes partilham o gosto/prazer em provas por etapas ou ultra maratonas.

O percurso é circular com partida e chegada na cidade de Tomar. A dificuldade da prova é classificada por: alta/muito alta. Ainda não sendo os números oficiais, o percurso deverá rondar os 145 kms com 3500D+. O arranque da iniciativa está marcado para as 7 horas no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio.