Atleta do Cartaxo, Patrícia Silva, dá tons de bronze ao legado familiar

Patrícia Silva deu os primeiros passos no atletismo no Cartaxo e conquistou agora a medalha de bronze nos Mundiais 2indoor” na China. É filha de Rui e Susana Silva, dois ex-campeões de atletismo que continuam com uma forte ligação ao Ribatejo. Na primeira entrevista a O MIRANTE, em 2015, Patrícia Silva já se revelava uma esperança do atletismo com a camisola da Escola de Atletismo do Cartaxo.