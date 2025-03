A secção de triatlo da Casa do Benfica do Entroncamento venceu a primeira etapa do Campeonato Nacional de Triatlo Jovem, em Grândola.

Casa do Benfica do Entroncamento vence etapa do nacional de triatlo jovem

A Casa do Benfica do Entroncamento venceu a primeira etapa do Campeonato Nacional de Triatlo Jovem em prova incluída no Duatlo de Grândola. A equipa de 26 elementos superiorizou-se a toda a concorrência e parte na frente rumo à próxima etapa que será disputada em Monte Gordo no dia 3 de Maio. A atleta Sofia Margarido sagrou-se vice-campeã nacional de duatlo no escalão de juvenis, uma vez que neste escalão ao longo da época são entregues títulos nacionais individuais nas três vertentes de triatlo. A primeira etapa foi disputada na vertente de duatlo (corrida-ciclismo-corrida) e participaram mais de cinco centenas de jovens triatletas. O Campeonato Nacional de Triatlo Jovem é composto por sete etapas de norte a sul do país, variando entre provas de duatlo, aquatlo e triatlo, e integra os escalões de Benjamins, Infantis, Iniciados e Juvenis. Destaque para a terceira etapa disputada na Golegã, a 1 de Junho, e para a quinta em Coruche, a 29 de Junho.