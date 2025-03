Equipa sub11 da Académica de Santarém procura apoios para torneio em Itália

A equipa de futebol Sub11 da Associação Académica de Santarém vai participar no “Pulcino D’Oro”, um torneio internacional de futebol em Itália, que reúne vários clubes reconhecidos a nível mundial. Os pais dos jogadores estão à procura de apoios e patrocínios que vão constar dos equipamentos de jogo.

Os futebolistas conseguiram uma vaga de acesso à fase final da competição, ao participar num torneio de apuramento que se realizou no Seixal, no dia 4 de Março, que foi jogado no formato 6X6, e com um shootout (1X0) no início de cada parte dos jogos.

Os pais dos 12 atletas acrescentam que as entidades que se queiram associar à iniciativa não só estarão a apoiar jovens da região, como também vão ter grande visibilidade internacional, tendo em conta que a equipa vai participar num evento desportivo de grande dimensão, que promove o desporto jovem e o intercâmbio internacional.

Neste torneio entrarão em campo 64 equipas masculinas e 16 femininas, tais como: Barcelona, PSV, River Plate, AC Milan, Inter, Juventus, Roma, Atalanta, Middlesborught, AZ Alkmaar, Atlético de Madrid, SLBenfica, Sporting Clube de Portugal.