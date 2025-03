Judoca Patrícia Sampaio conquita medalha de bronze na Geórgia

partilhe no Facebook

A judoca tomarense, Patrícia Sampaio, conquistou no domingo, dia 23 de Março, a medalha de bronze na categoria – 78 kg do Grand Slam de Tiblissi, na Geórgia. Patrícia Sampaio precisou apenas de 13 segundos para derrotar a jovem uzbeque Barchinoy Kodirova, por ippon, garantindo, assim, o bronze frente à número dois mundial de juniores e 171.ª em elites. A atleta iniciou o seu percurso no Grand Slam georgiano a vencer a brasileira Beatriz Freitas (91.ª), nos oitavos de final, e a croata Petrunjela Pavic (38.ª), nos quartos, ambas por ippon. Nas meias-finais, Patrícia Sampaio foi surpreendida pela colombiana Brenda Olaia (22.ª), perdendo por ippon.

Desde que alcançou a medalha nos últimos Jogos Olímpicos de Paris, a judoca de 25 anos subiu sempre ao pódio dos Grand Slam em que participou, tendo mesmo conquistado o ouro em Paris, no início de Fevereiro deste ano.