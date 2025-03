Tejo d’Honra em destaque na 1ª Prova do Nacional de Tiro com Arco

O Tejo d’Honra (TDH) esteve mais uma vez destaque em competições de tiro com arco. A associação da Golegã participou na 1ª prova do Campeonato Nacional de Tiro com Arco, em Castanheira da Perâ (Leiria), onde vários atletas subiram ao pódio.

Na disciplina de arco recurvo, categoria juvenil, o jovem Martim Cruz conquistou a medalha de ouro e no estilo de arco Barebow, também na divisão juvenil, o pódio foi dominado pelo TDH, com Vicente Francisco em 1º lugar, Paulo Silva em 2º lugar e André Vale em 3º lugar. Os três atletas garantiram ainda a medalha de ouro por equipas.

No escalão de cadetes, Pedro Costa destacou-se com uma grande performance, alcançando o 1º lugar e respetiva medalha de ouro e no escalão de veteranos João Santos também brilhou, levando para casa mais uma medalha de ouro.