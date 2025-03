Estudantes de Santarém em acção no Campeonato Universitário no Porto

Três estudantes-atletas do Instituto Politécnico de Santarém estiveram em acção no Campeonato Nacional Universitário de natação no Porto.

O Instituto Politécnico de Santarém esteve representado por três estudantes/atletas no Campeonato Nacional Universitário de natação, em piscina longa (50 metros), que decorreu a 23 de Março, no Porto. Artur Bonança obteve a melhor classificação com um sexto lugar nos 50 metros livres com o tempo de 25.01 segundos, obtendo ainda um 19º lugar nos 50 metros mariposa. Nas mesmas distâncias Nuno Silva foi 23º classificado nos 50 metros livres e 29º na mariposa. Luís Aguilar competiu nos 50 metros bruços e mariposa finalizando em 18º e 26º lugar, respectivamente.

O Campeonato Nacional Universitário de natação foi organizado pela Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) e pelo Politécnico do Porto e teve um recorde de participantes com 179 estudantes/atletas a romperem as águas das piscinas da Campanhã no Porto.