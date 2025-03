Mariana Bento conquista título ibérico no Pentatlo em pista curta com recorde pessoal

Mariana Bento, jovem atleta de Foros da Charneca, alcançou um novo recorde pessoal ao somar 4291 pontos na X Edição do Torneio Ibérico de Provas Combinadas, uma prova da Federação Portuguesa de Atletismo em parceria com a Real Federação Espanhola de Atletism, que se realizou em Pombal. Mariana Bento demonstrou uma performance de alto nível, destacando-se em diversas provas e estabelecendo novos recordes pessoais. Nos 60 metros barreiras, completou a distância em 8''34s, estabelecendo um recorde pessoal e somando 1052 pontos. No salto em altura, alcançou a marca de 1,67 metros, obtendo 818 pontos. O lançamento do peso rendeu-lhe um novo recorde pessoal de 14,78 metros e 846 pontos. No salto em comprimento, registou a marca de 5,75 metros e 774 pontos. Por fim, nos 800 metros, completou a prova em 2:21’63, também com recorde pessoal, somando mais 801 pontos. No total, Mariana Bento somou 4291 pontos e garantiu o primeiro lugar na competição.

Mariana Bento reside nos Foros da Charneca, em Benavente, e concilia a sua carreira desportiva com os estudos universitários, frequentando a licenciatura em Desporto na Universidade Lusófona. Actualmente prepara-se para enfrentar um novo desafio internacional, com a participação na 38ª edição do Meetins de provas combinadas Multistars, em Brescia, Itália.