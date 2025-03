Atleta de teqball dos “Caixeiros” de Santarém no pódio do Circuito Mundial

Os atletas dos “Caixeiros” de Santarém competiram na Challenger Teqball League que se realizou em Prešov, na Eslováquia, uma competição de Categoria 4 do Circuito Mundial, que reuniu alguns dos melhores atletas do mundo.

Os atletas dos “Caixeiros” de Santarém competiram na Challenger Teqball League que se realizou em Prešov, na Eslováquia, uma competição de Categoria 4 do Circuito Mundial, que reuniu alguns dos melhores atletas do mundo. Carolina Clemente destacou-se com um 3º lugar na categoria de Duplas Femininas, ao lado da húngara Timi Kapusi. Uma prestação que, além da subida ao pódio, garantiu-lhe também uma parte do prize money da competição.

Carolina participou também na categoria de Mixed Doubles ao lado de Martim Vasques. A dupla ficou num grupo muito difícil, repleto de atletas do Top 10 mundial, o que dificultou a qualificação para as fases seguintes, mas deu uma boa réplica aos seus adversários discutindo todos os jogos até ao fim.

Na categoria de Duplas Masculinas, dois dos atletas dos “Caixeiros” não conseguiram avançar para a fase seguinte. Rui Leitão, que formou dupla com Raul Firmino (do GROB), e Gonçalo Reis, que jogou com o húngaro Árpád Sipos, cice-campeão do Mundo em 2018, ficaram pela fase de grupos, sem conseguir apurar-se.

Em destaque também esteve Martim Vasques, que formou dupla com o francês Hugo Rabeux, actualmente no Top 4 mundial. A dupla alcançou os quartos-de-final, onde lutou intensamente contra a dupla vencedora do evento: Apor Gyorgydeak, actual Campeão do Mundo de Singles, e Marek Pokwap, actual Vice-campeão do Mundo de Duplas. O jogo foi altamente disputado, com a decisão a ser tomada apenas no terceiro set, após uma performance de altíssimo nível.

FOTOS – Teqball Caixeiros