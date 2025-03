Cinco equipas da Abrantes Clube de Padel competem na fase de grupos da Liga Mudum 2025

Já arrancou a fase de grupos da Liga Mudum 2025 da Federação Portuguesa de Padel, na qual o Abrantes Clube de Padel participa com um total de 49 jogadores, distribuídos entre cinco equipas. Em competição estão duas equipas do escalão masculinos de M6, uma equipa de M5, uma de Veteranos e, pela primeira vez, uma equipa feminina (F6).

A fase de grupos da competição iniciou-se no terceiro fim de semana de março e termina em junho, onde se irão apurar as equipas que representarão a zona 9 no regional. Durante este período, as equipas abrantinas irão defrontar o GEPS (Ponte de Sor), TomarPadel (Tomar), Padel Castelo (Castelo Branco), Padel Golegã (Golegã) e Padel Clube Torres Novas (Torres Novas).

A equipa masculina M5 é liderada pelo treinador Bruno Ferreira, e é composta pelos atletas Rui Ramalhete (capitão), Bernardo Bonacho, Carlos Quinta Gomes, Francisco Rosado, Gonçalo Leitão, Hugo Bonacho, José Maria Medeiros, Ruben Fernandes e Tiago Falcão. As equipas M6 Intermaché Abrantes e M6 Ohmed contam, respetivamente, com João Tiago Santos e Miguel Grosso enquanto capitães e são ambas treinadas por Rui Ramalhete. As duas equipas são compostas por: Carlos Gaspar, Daniel Gil, Daniel Santos, João Cabrita, João Rui, João Tiago Silva, Pedro Leitão, Tiago Jacinto, Diogo Neto, Francisco Delgado, Gonçalo Mariano, Nuno Baptista, Paulo Oliveira, Pedro Félix, Pedro Henriques, Pedro Pedro e Rui Felício.

A equipa feminina F6 é liderada por Carlos Quinta Gomes e conta Teodora Coutinho (capitã), Benedita Albuquerque, Sara Lucena, Inês Isaac, Susana Ferreira, Sandra Alexandre, Beatriz Carvalho, Beatriz Santos, Marta Arraias, Ana Carreto e Marta Sampaio. A equipa dos veteranos é treinada por Carlos Quinta Gomes e em campo são liderados por Miguel Marques, sendo a equipa composta pelos jogadores Ismael Costa, João Alves, Nuno Heitor, Paulo Coutinho, Pedro Chambel, Pedro Félix e Pedro Ferreira.

A Liga Mudum é considerada a maior competição de clubes de padel do país, tendo o Abrantes Clube de Padel participado pela primeira vez na competição o ano passado, com duas equipas. A equipa M5 conseguiu chegar até à fase nacional, ficando entre as oito melhores equipas de Portugal, e a equipa M6 ficou pela fase regional.