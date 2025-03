Ginastas da UDR da Zona Alta em primeiro na geral de ginástica artística

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta (UDRZA), no concelho de Torres Novas, garantiu o primeiro lugar na geral individual, tanto em juniores, com a ginasta Kayla Rosa, como em seniores, com a ginasta Beatriz Calado, nos campeonatos distritais da primeira e segunda Divisão de Ginástica Artística Feminina. As provas decorreram em Almada no sábado, 15 de Março. A UDRZA destaca em comunicado que voltou a apresentar a maior comitiva de todo o Ribatejo nesta competição levando à prova as ginastas da segunda divisão, da classe de competição dos treinadores Cátia Almeida e João Viola.

“Continuamos a acreditar que os resultados se constroem em ambiente salutar, de alegria e de respeito pelas ginastas, pelos seus tempos e pela sua individualidade. Não trocaríamos a felicidade dos treinos por qualquer medalha, mas poder ter essa felicidade e as imensas medalhas que constantemente alcançamos, dão-nos a certeza de estarmos no caminho certo”, escreve a UDRZA.