Cartaxo recebeu jogo do Campeonato Europeu de Rugby Feminino 2025

A selecção feminina de rugby jogou o primeiro jogo do Campeonato Europeu de Rugby Feminino 2025 no Estádio Municipal do Cartaxo, onde saiu derrotada por 7-19 contra a seleção espanhola, actual campeã europeia. A partida inaugural aconteceu no dia 29 de Março, sábado, e foi de sentido único, tendo a equipa portuguesa apenas marcado pontos nos minutos finais do jogo. As “Lobas” vão deslocar-se aos Países Baixos e à Suécia em Abril para disputar as jornadas seguintes do Campeonato Europeu de Rugby Feminino. Esta é a segunda participação consecutiva da seleção na principal competição da Rugby Europe.