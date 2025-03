Karatecas da Póvoa de Santa Iria em destaque no Campeonato Regional Centro-Sul

Áurea Vasco, atleta da Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte (EKSPD), da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, brilhou no Campeonato Regional Centro-Sul sagrando-se campeã regional na modalidade de Kata Juvenil Feminino. A atleta também demonstrou a sua versatilidade ao conquistar o terceiro lugar na categoria de Kumite Feminino -55kg. A prova realizou-se a 30 de Março e foi organizada pela Federação Nacional de Karate de Portugal (FNKP). A competição decorreu no Complexo Desportivo Municipal de Salvaterra de Magos e reuniu 347 atletas de 61 clubes nacionais, nas categorias de Infantis, Iniciados e Juvenis. A delegação do EKSPD contou com a participação de cinco atletas, quatro treinadores e dois árbitros.