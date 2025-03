União de Santarém derrotado em reviravolta do Sporting da Covilhã

União de Santarém perdeu com o Sporting da Covilhã em jogo disputado no Campo Chã das Padeiras, no dia 29 de Março. Depois de estar a vencer ao intervalo, a equipa escalabitana acabou derrotada e foi alcançada no segundo lugar da fase de despromoção pelo Caldas Sport Clube.

A União de Santarém perdeu por 2-1 com o Sporting da Covilhã, no dia 29 de Março, no Campo Chã das Padeiras. Em jogo a contar para a sexta jornada da fase de despromoção da Liga 3, Gustavo França abriu o marcador para a União de Santarém aos 25 minutos e a vantagem manteve-se até ao intervalo. Na segunda parte, apesar de poucas jogadas de perigo, o Sporting da Covilhã conseguiu a reviravolta ao marcar dois golos em menos de 10 minutos, Gustavo Galil bisou com golos aos 68 e 75 minutos do jogo. Com esta derrota o União de Santarém mantém-se no segundo lugar da fase de despromoção com 16 pontos, agora em igualdade pontual com o Caldas Sport Clube.