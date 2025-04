Campeonato Nacional de Hip Hop chega a Vila Franca de Xira

Nos dias 17 e 18 de Maio o Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira será palco do Campeonato Nacional de Hip Hop. O evento insere-se no âmbito de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo estabelecido entre a Câmara de Vila Franca de Xira e a Aplauso Pontual Associação, entidade que tem promovido o Hip Hop com um elevado nível de qualidade, alcançando resultados de destaque a nível nacional e internacional. Na proposta agora aprovada, é referido que a realização deste evento reflecte a tradição da dança, nas suas diversas vertentes, no concelho vilafranquense, promovendo a sua prática entre a comunidade e incentivando novos talentos a ingressarem na modalidade. Com esta parceria, diz a autarquia, é reforçado o compromisso no apoio à dinamização do desporto, potenciando melhores condições para os praticantes e aumentando a adesão à modalidade de hip hop.