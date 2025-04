Rugby Clube de Santarém celebra 30 anos cheio de vitalidade

A prestação da Selecção Nacional de Rugby no Campeonato Mundial em 2023 trouxe mais visibilidade à modalidade e despertou o interesse de crianças e jovens para a sua prática. O número de atletas de formação, principalmente entre os quatro e os 12 anos, tem crescido nos últimos anos no Rugby Clube de Santarém, com mais crianças a descobrirem a modalidade como uma actividade desportiva que alia diversão, aprendizagem e valores essenciais para o seu desenvolvimento. Quem o diz é Nuno Serra, presidente do Rugby Clube Santarém, fundado em 1995. Começou a jogar rugby com oito anos e diz que vai ser atleta o resto da vida.

Nuno Serra distingue o rugby de outros desportos, destacando o carácter familiar da modalidade, que tenta replicar no clube há oito anos: “o nosso maior interesse é que as pessoas sintam que isto é uma comunidade e que os amigos que fazem aqui são para a vida”, refere. Aponta a importância da ligação entre atletas, pais, treinadores e dirigentes, sublinhando a envolvência que os pais têm no clube, ajudando nos treinos, jogos ou mesmo a organizar eventos, como é o caso do Convívio de Rugby Juvenil de Santarém, onde O MIRANTE conversou com o dirigente. Nuno Serra assume que faz parte do papel do clube ter iniciativa e inserir-se na comunidade para poder trazer jovens para a modalidade. O campo onde jogam os vários escalões é há muito tempo “tratado e acarinhado” por dirigentes, atletas e pais para que o relvado tenha as melhores condições. O campo situa-se na antiga Escola Prática de Cavalaria e o espaço foi cedido pela Câmara Municipal de Santarém. As infraestruturas ainda não são as ideais, mas o projecto para obras de melhoria no campo, edifícios de apoio e zonas circundantes foi aprovado em Outubro de 2024 e tem a inauguração da primeira pedra para breve.

Nos torneios e competições em que participa, os jogadores do Rugby Clube de Santarém levam consigo a região ribatejana no peito. Nuno Serra não esconde que a melhor forma de “elevar o nome” de Santarém seria conseguir a subida à Divisão de Honra, o escalão máximo do rugby português, que está ao alcance da equipa ainda esta época.

Uma escola de princípios

O rugby é uma escola de princípios e Nuno Serra quer que o Rugby Clube de Santarém seja visto e sentido como um centro de valores. “O rugby representa inclusão. Desde o mais pequeno ao maior, todos têm um papel dentro e fora de campo”. Francisco Empis tem 45 anos e está no Rugby Clube de Santarém desde os 14 anos. “Uma escola de fazer amigos” é o lema dos mais novos, que escolheram o desporto onde não aprendem apenas a agarrar uma bola oval, mas onde fazem amigos e aprendem o valor da união.