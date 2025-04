Ginástica acrobática da Académica de Santarém volta a destacar-se

A secção de ginástica acrobática da Associação Académica de Santarém (AAS) conquistou pódios em todos os escalões no troféu AGS e torneio distrital de 1ª divisão de ginástica acrobática, organizado pela Associação de Ginástica de Santarém (AGS). A Académica esteve representada por 33 atletas, acompanhados por três treinadoras, duas monitoras e um juiz.

No escalão nível um, conquistaram o primeiro lugar os grupos feminino e masculino compostos por Sara Mendes, Matilde Pinto, Mafalda Lopes e por José Rodrigues, David Canha, João Silva e Rodrigo Isidoro. No escalão dois, o grupo feminino Isabel Vinhais, Carolina Caldeira e Maria Costa conquistou igualmente o primeiro lugar e o grupo feminino Maria João Alexandre, Carminho Baldeante e Maria Constança Silva ficou em terceiro. No mesmo escalão, registo para os primeiros lugares do par feminino Vera Montoya e Francisca Santo e do par misto Madalena Silva e Ian Reis, com o par misto Beatriz Ventura e Martim Albino a conseguir o segundo lugar.

No escalão três, realce para o primeiro lugar do grupo feminino Camila Almeida, Maria Francisca Marques e Margarida Gouveia e segundo lugar do grupo feminino Laura Godinho, Carmo Bairro e Lara Machado. No mesmo dia, no torneio de 1ª divisão, de assinalar os primeiros lugares do grupo feminino sénior elite Teresa Silva, Joana Rodrigues e Kira Tanganho e par feminino juvenil 1ª divisão Gabriela Almeida e Maria Baptista.

“Todos estes resultados são fruto do esforço e dedicação de todos os atletas, pais, dirigentes e treinadores. Apesar das dificuldades, continuamos a criar grandes talentos que elevam o nome do clube, da ginástica e da cidade de Santarém, tanto dentro como fora de fronteiras”, publicou o clube em comunicado.