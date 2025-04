Teqball dos “Caixeiros” de Santarém em competição na Bélgica

Seis atletas portugueses participaram na etapa Challenger do Circuito Mundial de Teqball, disputada em Wavre, na Bélgica, entre 4 e 6 de Abril, que contou com 87 jogadores de diversos países. Integraram a comitiva nacional Martim Vasques, Gonçalo Reis e Rui Leitão, do Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santarém, vulgo “Caixeiros”, a que se juntaram ainda os ucranianos Dmytro Shevchuk e Oleg Usychenko, também atletas dos “Caixeiros”.

Gonçalo Reis (17 anos) e Martim Vasques (16 anos) realizaram uma boa campanha na prova de Doubles Masculinos, alcançando o 5.º lugar, sendo apenas eliminados pelos campeões da etapa: Apor Gyorgydeak (Campeão Mundial de Singles) e Marek Pokwap (Vice-Campeão Mundial de Doubles). Nos Mixed Doubles, Gonçalo Reis e Filipa Martins (Grupo Recreativo Olival Basto) estrearam-se como dupla em provas internacionais, deixando boas indicações apesar de não terem ultrapassado a fase de grupos.

Em paralelo com a etapa do Circuito Mundial, decorreu a primeira jornada da Liga das Nações 2025, organizada pela CETEQ – Confederação Europeia de Teqball. Portugal venceu a Bélgica, mas perdeu frente à Hungria e à Roménia, repetindo uma participação competitiva depois do excelente 4.º lugar alcançado na edição de 2024.

FOTOS - Teqball GFEC “Caixeiros”