Acrobática da Académica de Santarém com vários títulos distritais

A ginástica acrobática da Associação Académica de Santarém participou com 22 atletas no Campeonato Distrital de 1ª e 2ª Divisão, tendo conquistado 5 primeiros lugares e 3 segundos lugares na 1ª Divisão. Na 2ª Divisão, os ginastas escalabitanos conquistaram 8 títulos de campeão distrital e ainda 3 terceiros lugares.

Com estes resultados, a Académica de Santarém garantiu a passagem de 7 dos 8 pares/grupos aos campeonatos nacionais. A competição decorreu no Pavilhão Desportivo da Barrosa, no concelho de Benavente, organizada pela Associação de Ginástica de Santarém e pelo Clube União Artística Benaventense.