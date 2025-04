Tejo d’Honra com várias medalhas na 2ª prova do Nacional de Tiro com Arco

O Tejo d’Honra participou na 2.ª prova do Campeonato Nacional de Tiro com Arco e os seus atletas estiveram destaque, a par do que aconteceu na 1.ª Prova, em Março. A prova decorreu nos dias 5 e 6 de Abril no quartel da GNR, na Pontinha, em Lisboa e foi organizada pelo Sporting Clube de Portugal. No estilo de arco Barebow, na categoria juvenil, Paulo Silva conquistou o 1.º lugar e André Vale ficou no segundo posto. Pedro Costa repetiu o 1.º lugar em cadetes que havia conseguido na 1.ª Prova. Na divisão de veteranos, João Santos conseguiu a medalha de ouro e Manuel Silva terminou em 6.º. Em arco olímpico, também em veteranos, Domingos Repas alcançou o 2.º lugar.