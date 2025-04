Grande prémio internacional de Rio Maior em marcha realiza-se este sábado

A 32.ª edição do Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha está marcada para este sábado, 12 de Abril, nas ruas centrais da cidade. A mais prestigiada prova internacional de marcha atlética em Portugal volta a realizar-se, integrada no circuito Gold Level RW Event do World Race Walking Tour, sob a égide da World Athletics. Entre os principais destaques da edição deste ano está a participação do riomaiorense João Vieira, figura incontornável da marcha portuguesa, vice-campeão mundial nos 50 km em 2019 e 5.º classificado nos Jogos Olímpicos de Tóquio, detentor de um impressionante palmarés com múltiplos títulos nacionais, participações em cinco Jogos Olímpicos e várias medalhas em campeonatos internacionais.

Na elite internacional, o brasileiro Caio Bonfim chega a Rio Maior depois de conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, juntando-se ao sueco Perseus Karlström, actual campeão europeu dos 20 km marcha e vice-campeão mundial em 2023 na mesma distância. Também estará presente o jovem etíope Misgana Wakuma Fekansa, campeão dos Jogos Africanos de 2024 nos 20 km, que promete animar a competição com a sua energia e talento emergente. No sector feminino, a atenção recai sobre a marchadora local Inês Mendes, que atravessa um excelente momento de forma, após conquistar o segundo lugar nos Campeonatos Nacionais de 20 km. Junta-se a ela Vitória Oliveira, que regressa ao Grande Prémio com o título nacional dos 20 km recentemente conquistado.

Do Peru, a experiente Kimberly García, campeã mundial dos 20 km e 35 km em 2022 e vencedora desta prova em 2017, 2022 e 2024, volta a um percurso que conhece bem e onde já brilhou. A competição contará ainda com a espanhola Laura García-Caro, actualmente no 9.º lugar do ranking mundial da World Athletics e 7.ª classificada nos Jogos Olímpicos de Paris, tal como a equatoriana Paula Torres, que alcançou o 9.º lugar nos mesmos Jogos.

A organização do evento é da responsabilidade do município de Rio Maior, da Desmor e do Clube de Natação de Rio Maior, com o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo e da Associação de Atletismo de Santarém.