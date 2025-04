O União Atlético Povoense será um dos palcos da XII edição do Torneio da “Champions”, que regressa entre os dias 15 e 19 de Abril, trazendo consigo a emoção do futebol juvenil e o espírito de fair play que tem marcado este evento ao longo dos anos.

Campo do Povoense recebe jovens talentos no Torneio da “Champions”

Durante cinco dias, os campos do Grupo Desportivo Águias de Camarate, da Associação Desportiva Bobadelense, da Sociedade Recreativa Catujalense e do próprio Povoense irão acolher dezenas de jogos, com a participação de jovens talentos. As grandes finais estão marcadas para 19 de Abril, dia em que serão entregues os troféus aos vencedores.

Mais do que uma competição, o torneio tem como objectivo promover valores como o respeito, a inclusão e o espírito de equipa, oferecendo a todos os participantes uma experiência desportiva e humana enriquecedora.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, da Câmara Municipal de Loures, da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e da Associação de Futebol de Lisboa.

A entrada para assistir aos jogos é livre, e a organização convida a comunidade a marcar presença e a apoiar os jovens atletas.

Foto: Arquivo campo do UAP União Atlético Povoense ou entrada do clube