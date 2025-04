Búzios de Coruche em grande no campeonato nacional

A Associação Búzios alcançou um feito histórico no Campeonato Nacional Juvenil, Júnior e Absolutos – Open de Portugal, que decorreu de 3 a 6 de abril, em Oeiras. Com apenas três nadadores em competição, o clube somou seis lugares de pódio, bateu seis recordes internos e obteve dez recordes pessoais em 15 provas realizadas. Entre os 738 atletas de 96 clubes presentes, os nadadores da Búzios destacaram-se ao conquistar medalhas em todas as suas participações, alcançando a melhor prestação de sempre do clube em campeonatos nacionais.

David Pacheco, nadador Juvenil B, brilhou com três medalhas e cinco recordes do clube. Sagrou-se vice-campeão nacional nos 400 metros livres, e conquistou ainda dois terceiros lugares nos 800 e 1500 metros livres, estabelecendo novos máximos do clube em todas estas provas. Também bateu recordes nos 200 metros mariposa (4.º lugar) e nos 200 metros livres (7.º lugar). Na categoria Juvenil A, Leonor Martins arrecadou o título de vice-campeã nacional nos 800 metros livres e subiu ainda ao pódio com um terceiro lugar nos 1500 metros livres. Somou ainda três presenças em finais: 7.ª nos 400 livres e nos 400 estilos, e 8.ª nos 200 metros livres.

Sofia Pereira, também Juvenil B, alcançou igualmente o título de vice-campeã nacional nos 400 metros livres, tendo ficado às portas do pódio nos 200 metros livres (4.ª) e nos 1500 metros livres (5.ª). Estabeleceu ainda um novo recorde do clube nos 100 metros livres, onde terminou em 5.º lugar, e foi 6.ª nos 800 metros livres. A prestação em Oeiras deixa a promessa de um futuro brilhante para a natação da Búzios, que continua a afirmar-se no panorama nacional com talento e ambição.