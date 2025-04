Atleta do Tejo d’Honra, João Santos, supera recorde nacional

Na terceira prova do Nacional de Campo em Tiro com Arco, Domingos Vaquinhas, garantiu o segundo lugar no arco olímpico.

Dois elementos veteranos do Tejo d’Honra, da Golegã, estiveram no pódio na terceira prova do Campeonato Nacional de Campo em Tiro com Arco, em Queluz, Sintra, tendo um deles superado o record nacional. João Santos teve uma tripla consagração: venceu o seu escalão de veteranos, superou o recorde nacional por um ponto — ultrapassando o seu principal rival, atleta da equipa anfitriã — e sagrou-se ainda vencedor da classificação geral na exigente disciplina de estilo Barbow.



O outro praticante, Domingos Vaquinhas, garantiu o segundo lugar no arco olímpico, demonstrando consistência e técnica ao longo da prova. O cube diz que este foi “um dia memorável para o Tejo d’Honra, que saiu de Queluz com motivos de orgulho e olhos postos nos próximos desafios do campeonato”.