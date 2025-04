Ginastas de Torres Novas em destaque em torneio internacional

Rodrigo Martins e Clovis Dias foram os únicos ginastas ribatejanos a prestar prova no Gymsport. Disputaram finais e Clovis Dias chegou ao pódio.

Os ginastas do Clube de Ginástica de Torres Novas (CNTN), Rodrigo Martins e Clovis Dias, participaram nos dias 12 e 13 de Abril no 14.º Torneio Internacional Gymsport, em Matosinhos, e estiveram em destaque.

Rodrigo Martins, que participou pela primeira vez numa competição internacional, competiu em solo e saltos, tendo ficado em quarto lugar no solo. Nos saltos foi o primeiro reserva para as finais.

Clovis Dias alcançou três finais por aparelhos. No cavalo com arções subiu ao pódio em terceiro lugar, no solo alcançou o quarto lugar na final e nas paralelas terminou a competição em quinto lugar.

Os dois ginastas, sublinha o CGTN foram os únicos ribatejanos a participar no Torneio Internacional Gymsport em representação da Associação de Ginástica de Santarém. A prova contou com a presença de 62 ginastas de Ginástica Artística Masculina e 121 ginastas de Ginástica Artística Feminina, em representação de 15 países.