Vitória de Santarém na final da Taça Distrital de futsal

O Vitória de Santarém foi a Coruche vencer por 3-2 a equipa da casa e carimbar a passagem para a final da Taça Distrital de futsal da AF Santarém, depois de ter vencido por 5-4 na primeira mão da meia-final. No jogo disputado a 13 de Abril, Luís Menino e André Paulo marcaram na primeira parte e levaram os azuis e brancos em vantagem para o intervalo. A equipa da casa reagiu na segunda parte e empatou o jogo, deixando a eliminatória em aberto até final. Nos últimos minutos do encontro Bruno Sousa marcou o terceiro dos vitorianos na conversão de uma grande penalidade e garantiu a 3.ª presença na final desta prova no historial do Vitória. Na final da competição o Vitória de Santarém vai encontrar o Mação FC, em jogo agendado para 10 de maio, no Palácio dos Desportos, em Torres Novas. Com esta qualificação, o Vitória de Santarém torna-se no primeiro clube da AF Santarém a ter todos os escalões de futsal a marcar presença na final da Taça Distrital na mesma temporada.