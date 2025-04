Rafaela Mendes, do Clube de Natação de Torres Novas, garantiu convocatória à selecção nacional Júnior no Multinations, no Chipre, ao se sagrar campeão dos 50 metros costas. Clara Madureira obteve cinco recordes pessoais e ficou em quarto lugar por três vezes.

Vitória nacional para nadadora do CNTN com passaporte para o Chipre

Rafaela Mendes e Clara Madureira nadadoras do Clube de Natação de Torres Novas participaram nos campeonatos nacionais de juvenis, juniores, absoluto e Open de Portugal que decorreram nas piscinas Olímpicas do Jamor de 3 a 6 de Abril.

Além de ter batido recordes pessoais, Rafaela Mendes sagrou-se campeã nacional dos 50 metros costas com tempo de acesso ao Multinations Júnior, em Limassol, no Chipre. Foi ainda vice-campeã nacional Júnior dos 100 e 200 costas, nadou as três finais absolutas destas provas e foi quarta classificada absoluta nos 50, quinta absoluta nos 100 costas e quinta absoluta também nos 200. Foi a segunda nadadora junior mais pontuada do nacional deste escalão, tendo saído deste campeonato a liderar os 50 e 100 costas na categoria de júnior e em segundo lugar nos 200.

Clara Madureira nadou cinco provas e obteve cinco recordes pessoais, ficou em quarto lugar por três vezes e obteve ainda um sexto e nono lugares. “Faltou o pódio, essencialmente por ter estado a treinar condicionada nas três semanas que antecederam o campeonato nacional, mas mostrou uma enorme capacidade de lutar e não se deixou abalar pelas circunstâncias”, refere o clube em comunicado, no qual sublinha que nestes campeonatos participaram 738 nadadores provenientes de 96 clubes.