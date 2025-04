Afonso Zambujo: um designer que vai competir numa das maiores provas de karting do mundo

Quando era mais novo o sítio preferido de Afonso Zambujo era a oficina do seu pai em Constância. Mecânico de profissão, foi o pai que lhe foi incutindo o gosto pelos carros. O fascínio pelo desporto automóvel nasceu aí e ainda em criança começou a acompanhar as provas da Fórmula 1 com regularidade, pela televisão. Na festa do seu 10º aniversário experimentou pela primeira vez a condução de um kart e a adrenalina de estar em pista cativou-o logo à partida. Aos 17 anos decidiu participar numa prova amadora e a partir daí começou a competir esporadicamente. “O kart transmite uma sensação de confiança que não encontro em mais lugar nenhum”, explica a O MIRANTE.

Afonso Zambujo, agora com 24 anos, afirma que foi angariando apoios ao longo dos anos e que a modalidade passou de ser um passatempo para algo mais profissional. Em 2021 começa a correr na Sodi World Series, uma competição global, organizada pela marca Sodi, líder mundial na indústria dos karts. Nestas provas os pilotos competem com karts de motores a quatro tempos para acumular pontos para o ranking geral mundial. Existem provas nacionais e internacionais, como é o caso da Sodi World Series International Finals, para a qual se qualificaram três pilotos portugueses em 2025, um deles é Afonso Zambujo.

A opção por competir com karts de motores a quatro tempos, está relacionada com o orçamento, explica, acrescentando que pode ser até sete vezes mais baixo. O piloto de Constância treina no Kartódromo de Alcanede, concelho de Santarém, onde aluga a pista, o kart e infraestruturas de apoio. A falta de financiamento para suportar estes custos já o obrigou a ficar sem treinar durante um mês inteiro. “É muito difícil evoluir dentro dos desportos motorizados. O talento não chega se não se fizer um grande investimento financeiro”, vinca. Ainda assim, acredita que pode vir a atingir outros patamares e vê a prova internacional em que vai participar no Verão de 2025 como uma grande oportunidade. Os patrocínios que já tem não são fruto do acaso, uma vez que Afonso Zambujo aliou a sua formação em Design e Comunicação Audiovisual ao karting e apostou na promoção da sua imagem para angariar apoios. Nas redes sociais faz questão de partilhar todos os momentos da sua vida sobre quatro rodas, desde imagens das corridas, que incluem vídeos captados por uma câmara no capacete. Todo o dinheiro poupado é pouco e Afonso Zambujo encontrou uma forma criativa de evitar mais uma despesa. Em vez dos habituais patrocínios no fato de piloto, que implicariam uma mudança constante de fato, usa uma moldura para fotografias e vídeos com os apoios, que leva para as provas e faz questão de mostrar.

Equipa dentro da pista

Em 2024, Afonso Zambujo competiu em 78 corridas, divididas em 26 dias de provas, com três corridas por cada dia. Os karts não são, no entanto, a sua única paixão. Há 10 anos começou a tocar bateria na banda Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro. Cumprir um calendário tão recheado só é possível com o suporte dos seus pais e da sua namorada. “Somos uma equipa, não fazia nada disto sem o apoio deles”, garante Afonso Zambujo, especificando que o pai é como um treinador, a mãe está encarregue das fotografias e a namorada ajuda-o com as redes sociais e é o seu suporte psicológico e emocional. Considera como a sua maior vitória a conquista de uma prova, em 2022, com 12 segundos de vantagem para o segundo lugar. Actualmente o piloto ribatejano é quarto classificado no ranking nacional da Sodi World Series e está no 181.º lugar a nível mundial.