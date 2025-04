Caxarias tem uma associação com mais de meio século que continua a apostar na juventude

O Centro de Cultura e Desporto de Caxarias foi fundado em 1973. Tem no futebol a sua principal actividade. Com 300 sócios e uma direcção focada no sucesso da colectividade, tem vindo a alargar as suas valências. Hoje, além do futebol, dispõe também de aulas de karaté, natação e footgolf. O MIRANTE esteve na associação e falou com o presidente.

Com mais de meio século de existência, o Centro de Cultura e Desporto de Caxarias, criado em 1973, tem evoluído ano após ano. O futebol é a sua principal e mais antiga actividade, mas também abrange outras modalidades, como karaté, natação e, mais recentemente, footgolf. A nível cultural, realizam todos os anos a festa de aniversário e participam em festas na vila e na cidade de Ourém, sede de concelho. Com cerca de 300 sócios, as receitas da associação são em grande parte aplicadas na manutenção do edifício sede, que já acusa o peso dos anos. Por isso, uma das prioridades dos dirigentes é requalificar o imóvel.

Joaquim Antunes, 58 anos, é o presidente da associação há 19 anos. Nasceu em África, mas foi morar para Caxarias com apenas nove anos. Jogou futebol na associação em criança, tornando-se sócio já em adulto. Deixou de praticar futebol e mais tarde tirou um curso de treinador, tendo orientado alguns escalões na associação, como futebol feminino, juniores e seniores. A nível profissional, trabalha numa fábrica que produz chapa para coberturas eléctricas.

“Conciliar o trabalho com a associação é um bocado difícil, mas com força e determinação tudo se consegue”, afirma Joaquim Antunes. Em conversa com O MIRANTE, explica que antes da associação surgir, já existiam outros clubes de futebol na freguesia, mas havia a necessidade de criar um clube que abrangesse também outras modalidades. Afirma que o futebol é a principal actividade da colectividade: “desde a criação da associação nunca parou, embora tenha feito um campeonato ou dois pelo Inatel, desde 1985 para cá foi sempre na distrital, estivemos até algumas vezes na 1ª divisão distrital”.

A associação tem várias equipas de formação, num total de 150 crianças, e uma equipa sénior. Para a prática da modalidade, dispõe de um campo de futebol, de que é proprietária. Recentemente, e somando a outras modalidades, como o karaté e a natação, a associação passou a apostar também em footgolf, uma modalidade que mistura futebol e golf. “O footgolf começou há três anos na associação, temos um campo em Caxarias onde praticamos a modalidade”, explica Joaquim Antunes.

Desde a sua criação, há três anos, a equipa de footgolf conta já com 20 elementos, tendo sido campeã nacional no ano passado. Para além das actividades desportivas, a associação também tem uma presença importante a nível cultural, organiza a festa de aniversário, tendo comemorado, em 2023, os 50 anos com uma grande gala que se realizou no Centro de Negócios de Ourém. Também participa em festas e romarias na vila e na cidade de Ourém. “Essa é também uma das fontes que ajuda o clube a sobreviver a nível financeiro”, refere Joaquim Antunes.

Requalificar sede da associação é prioridade

O Centro de Cultura e Desporto de Caxarias tem um projecto que consiste na requalificação da sua sede. Joaquim Antunes explica que o objectivo é voltar a pintar o edifício e fazer algumas obras que são necessárias. Também pretendem alterar a iluminação do campo de futebol e alcatroar um parque de estacionamento localizado nas proximidades da sede. “Já temos o apoio camarário para a realização do projecto e, em princípio, vai arrancar ainda este ano”, afirma.

A sede, datada nos anos 90, tem sido alvo de obras ao longo dos anos, sendo que um dos grandes investimentos foi a colocação de relva sintética no campo de futebol. O edifício dispõe ainda de balneários, rouparia, máquinas de lavar roupa, posto médico, uma secretaria e um bar. Com 300 sócios, a associação investe grande parte do seu dinheiro em despesas com o edifício e na formação dos treinadores.

“A despesa da luz é sempre muito elevada. No Inverno chegamos a ter uma despesa de mil euros por mês em energia. Depois investimos também muito na formação de treinadores. Pagamos a totalidade dos cursos e o combustível, porque são formações que não são realizadas cá”, explica. As receitas da associação vêm essencialmente da quotização dos sócios, apoio camarário, junta de freguesia e patrocínios. Joaquim Antunes acredita que a associação tem uma grande importância para a vila de Caxarias. “É uma forma de desenvolvimento desportivo na juventude da vila, o apoio social e o ajudar a freguesia têm sido as nossas principais preocupações, a associação é uma casa para todos”, sublinha.