Pódios da Casa do Benfica de Santarém na taça regional

Primeira prova da Taça da Associação Regional de Tiro do Sul aconteceu na carreira de tiro da Casa do Benfica de Santarém, na antiga Escola Prática de Cavalaria.

Os atiradores da Casa do Benfica de Santarém conquistaram sete pódios na primeira prova da Taça da Associação Regional de Tiro do Sul (ARTS), realizada na carreira de tiro da Casa do Benfica, na antiga Escola Prática de Cavalaria. Em pistola, Ana Batista ficou em primeiro na categoria senhoras seniores com 480 pontos; Ricardo Fernandes venceu em homens seniores com 547 pontos e Luís Galhardo em terceiro na mesma categoria com 508 pontos.

Em homens veteranos, em pistola, registo para o primeiro lugar de José Ribeiro com 520 pontos e Alexandre Fernandes ficou em segundo, com 516 pontos, e António Pereira obteve o terceiro com 503 pontos. Em carabina olímpica, escalão de juniores, destaque para o primeiro lugar de João Félix com 544.8 pontos.