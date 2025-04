Rafael Picoto: da luta pela vida a campeão de natação

As primeiras horas de vida de Rafael Picoto não faziam adivinhar no que se tornou: um atleta de natação que já conquistou várias medalhas de ouro em campeonatos nacionais e participou agora, a representar Portugal, numa das maiores competições internacionais de natação adaptada: a Swimming World Series Fuji-Shizuoka, no Japão. Rafael Picoto, de 19 anos, nasceu prematuro às 32 semanas, num momento de urgência e incerteza: baixo peso, asfixia neonatal, convulsões precoces, encefalopatia hipóxico-isquêmica grau 3, icterícia, entre outros problemas. As primeiras horas de vida foram marcadas por uma corrida contra o tempo. Necessitou de reanimação e transporte de emergência para outra unidade hospitalar e durante 50 dias permaneceu internado.

Diagnosticado com paralisia cerebral e surdez neurossensorial, desde cedo teve de enfrentar desafios diários. Aos dois anos, a natação entrou na sua vida como parte do processo terapêutico, ajudando-o a fortalecer o corpo e a ganhar autonomia. O que começou como um simples tratamento rapidamente se transformou numa paixão e, mais tarde, numa verdadeira jornada de superação. Começou a treinar com foco competitivo apenas em Novembro de 2022 e desde então tem acumulado excelentes resultados. Em apenas duas épocas participou em cinco campeonatos nacionais de natação adaptada e conquistou um total de 12 medalhas, seis delas de ouro.

Hoje, com 19 anos, divide o tempo entre os treinos e o curso de Desenvolvimento de Produtos Multimédia no ISTEC, demonstrando a mesma dedicação no mundo académico que aplica na piscina. No Japão, além de competir contra alguns dos melhores nadadores do mundo, foi submetido à classificação desportiva internacional, um passo crucial para competir a nível global. A prova foi realizada nas Shizuoka Prefectural Fuji Swimming Pools, uma das mais prestigiadas instalações do circuito, e o atleta riomaiorense alcançou o objectivo de obter a classificação internacional.

Ida ao Japão com objectivo alcançado

Com este feito, o atleta, apesar de não ter alcançado as finais, está agora apto a competir em provas internacionais e a representar Portugal nas mais altas competições da modalidade. “A ida ao Japão tinha um propósito específico e é com satisfação que posso dizer que foi cumprido. Agora, posso competir internacionalmente e levar o nome de Portugal mais longe”, revela Rafael Picoto, visivelmente emocionado. No balanço da sua presença, sobressai a valiosa experiência de ter competido ao lado dos melhores do mundo, um factor determinante para o seu crescimento desportivo e que alimenta a confiança e a ambição para os desafios futuros.

Rafael Picoto competiu nas provas de 100m bruços, 100m livres, 50m livres e 100m costas, com o objectivo de ganhar experiência e consolidar o seu nome no cenário internacional. A preparação foi intensa, acompanhada pelo treinador Rui Gama, que já levou atletas aos Jogos Paralímpicos, Campeonatos do Mundo e da Europa; completam também a equipa a treinadora adjunta Maria e o preparador físico Jonathan.

Rafael Picoto, que representa o Sporting Clube de Portugal, diz que a natação não é apenas uma modalidade, mas também um caminho de superação e conquistas. “Desde que nasci, tive de lutar para estar aqui. Se a minha história puder inspirar outras pessoas a acreditarem em si mesmas e a não desistirem, então todo o esforço vale a pena”, afirma. Com ambições de chegar ao Campeonato do Mundo, ao Campeonato da Europa e aos Jogos Paralímpicos, Rafael Picoto sabe que o caminho não é fácil, mas a sua jornada já mostrou que desafios existem para serem superados. O menino que um dia lutou pela vida, hoje nada pelo seu sonho. E, como antes, está pronto para vencer.