Alicia Sandoval campeã regional de karate

A atleta de karate Alicia Sandoval sagrou-se campeã regional Centro Sul na vertente kumite no escalão Juvenil -50kg, em competição que decorreu em Salvaterra de Magos. A jovem é natural de Alenquer e treina há cerca de dois anos com o mestre Filipe Lucas no Dojo Clube Karate de Aveiras de Cima.

Em 2024, Alicia Sandoval foi vice-campeã nas vertentes kata e kumite no escalão iniciados e em 2025 atingiu o objectivo de ser campeã regional. O próximo grande objectivo é sagrar-se campeã nacional.