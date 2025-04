Torneio de Páscoa juntou cerca de 300 atletas em Benavente

Grupo Desportivo de Benavente organizou 25ª edição do habitual Torneio de Páscoa, dedicado aos escalões mais jovens da formação. Iniciativa foi uma autêntica festa do futebol que reuniu centenas de atletas, pais e associados.

O Complexo Desportivo dos Camarinhais, em Benavente, foi palco da 25ª edição do Torneio de Páscoa do Grupo Desportivo de Benavente, que contou com a participação de 32 equipas em quatro escalões. O torneio foi destinado aos escalões de sub-6 a sub-9 e atraiu centenas de atletas e pais de várias regiões.



A iniciativa é a grande organização anual do clube de Benavente dedicada aos mais jovens atletas da formação. Cerca de 300 jovens tiveram a oportunidade de desenvolver as suas capacidades, num ambiente de saudável competição.