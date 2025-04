Corrida Vila Glória do Ribatejo no 1 de Maio

A secção de Trail do Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo organiza a 1 de Maio a 10ª Corrida Vila Glória do Ribatejo, inserida nas Jornadas do Desporto do concelho organizadas pelo município. Uma prova de 10 quilómetros onde se celebra uma década de desporto, convívio e valorização da vila do concelho de Salvaterra de Magos. Com partida e chegada no pavilhão municipal, a corrida percorre um trajecto que passa pelos sítios mais emblemáticos de Glória do Ribatejo.

As inscrições têm o valor de 10 euros e estão abertas até 25 de Abril de 2025 através do site do Trilho Perdido. Todos os participantes têm direito a t-shirt oficial, dorsal, medalha de finisher, abastecimento inicial, abastecimentos líquidos ao longo do percurso, banhos quentes, fotografias gratuitas e animação.