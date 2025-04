partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Diogo Onofre Matos brilha no Torneio Baptista Pereira com recorde nacional e quatro medalhas

O jovem nadador Diogo Onofre Matos, residente na Póvoa de Santa Iria e atleta do Sporting Clube de Portugal, esteve em bom nível no Torneio Baptista Pereira, que se realizou nos dias 12 e 14 de Abril nas Piscinas Municipais de Vila Franca de Xira.

Diogo Matos destacou-se nos 50 metros bruços ao estabelecer um novo recorde nacional com o tempo de 41,48 segundos, superando uma marca que pertencia a um ex-atleta desde 2020. Este feito valeu-lhe a medalha de ouro e confirmou o seu crescimento contínuo na modalidade. Já nos 200 metros bruços o nadador leonino voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, conquistando o ouro com um novo recorde pessoal, ao melhorar o seu tempo em 12 segundos. Já nos 100 metros bruços garantiu mais uma medalha de ouro, igualando o seu melhor registo na distância. Para completar a sua participação Diogo Onofre Matos conquistou também a medalha de prata nos 50 metros livres, demonstrando a sua versatilidade e consistência nas provas em que participou. O jovem atleta segue agora rumo ao Campeonato Europeu agendado para Outubro em Albufeira.