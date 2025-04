Juniores do Vitória de Santarém seguem em frente na Taça Nacional

A equipa de juniores masculina de futsal do Vitória de Santarém apurou-se para a segunda fase da Taça Nacional Sub-19 2024/25, ao empatar a zero no reduto do URD Juncalense.

A equipa de juniores masculina de futsal do Vitória de Santarém apurou-se para a segunda fase da Taça Nacional Sub-19 2024/25, ao empatar a zero no reduto do URD Juncalense, vice-campeão distrital de Leiria. Após a conquista de Campeonato e Taça Distrital, o grupo continua na senda do êxito numa época que está a ser brilhante.