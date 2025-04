Nadadores da Búzios com 19 recordes pessoais no Torneio de Cadetes

Os jovens nadadores da Búzios – Coruche estiveram em bom plano no 7.º Torneio de Cadetes – Técnicas Simultâneas, alcançando um total de 19 recordes pessoais.

Os jovens nadadores da Búzios – Coruche estiveram em bom plano no 7.º Torneio de Cadetes – Técnicas Simultâneas, alcançando um total de 19 recordes pessoais. Destaque para as prestações de Maria Marques, que conquistou dois primeiros lugares, nos 100 metros mariposa e 200 metros estilos, e ainda o segundo lugar nos 100 metros bruços, na categoria Cadete A; e para Guilherme Palmeiro, que garantiu o primeiro lugar nos 50 metros mariposa, em Cadete C.

A competição, que decorreu em Tomar, foi promovida pela Associação de Natação do Distrito de Santarém e contou com a participação de 160 jovens nadadores em representação de 15 clubes da região.