Atleta dos Caixeiros de Santarém em bom plano na alta roda do teqball

A jovem atleta de teqball dos “Caixeiros” de Santarém, Zsófia Dezsényi, de 19 anos, esteve em bom plano no World Series de Jinan, na China, até ao momento o maior evento internacional do ano no circuito mundial da modalidade. A jovem húngara, actualmente 11.ª classificada no ranking mundial, competiu em duas categorias: Singles e Mixed Doubles, tendo nesta última feito dupla com o seu compatriota Ádám Blázsovics, tetracampeão mundial. A atleta teve uma excelente prestação em ambas as frentes, terminando-as num meritório 5.º lugar.



A competição reuniu os melhores atletas do mundo, distribuindo 30 mil dólares em prémios monetários. “A prestação da atleta dos Caixeiros confirma o crescimento e afirmação do clube de Santarém no panorama internacional da modalidade, reforçando a sua posição entre os melhores clubes de teqball do mundo”, lê-se em comunicado da secção de teqball do Grupo de Futebol dos Empregados no Comércio de Santaré, vulgo “Caixeiros”.