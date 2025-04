Espectáculo de tumbling e aerosaltos no Centro Cultural do Cartaxo

O Centro Cultural do Cartaxo (CCC) vai receber um espectáculo de tumbling e aerosaltos dos ginastas do Ateneu Artístico Cartaxense. The Best recordará os melhores momentos da história das modalidades e tem início marcado para as 21h00 de sábado, 24 de Maio. O evento será também oportunidade para homenagear as professoras Elsa Mourão e Elizabete Dias pelo contributo para as modalidades e modo como inspiraram jovens praticantes. Os bilhetes custam cinco euros no CCC e a receita reverte a favor da aquisição de material de ginástica para o clube.