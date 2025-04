Tomás Ferreira na alta-roda do futebol com cláusula de rescisão de 30 milhões

Tomás Ferreira, filho de pais escalabitanos, com 16 anos, assinou contrato profissional com o Benfica. O jovem atleta ribatejano está na 6º época do Benfica, depois de ter passado pelo CIF.

É um central esquerdino, capitão do Benfica e jogador da selecção nacional. Tem sido campeão em todos os escalões pelos quais tem passado. A sua técnica, maturidade e porte físico levaram o Benfica a celebrar um contrato profissional com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Tal como disse à imprensa especializada, a grande ambição do atleta ribatejano é atingir a equipa A do Benfica. É mais um produto da excelente escola de formação do Benfica que tem produzido bons centrais (Ruben Dias, António Silva, Tomás Araújo).