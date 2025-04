Esquiadora Marta Carvalho com bons resultados em provas internacionais

Depois de o campeonato nacional de esqui alpino não lhe ter corrido de acordo com as expectativas, a esquiadora ribatejana obteve excelentes resultados nas provas internacionais que disputou em Serra Nevada (Espanha).

No campeonato nacional obteve o 1º lugar no escalão – 21 anos em SG (Slalom Gigante) e DNF (caiu nas últimas portas) em SL (Slalom), tendo ficado em 2º lugar na classificação absoluta que foi ganha pela luso-francesa Nahia Fonte.

Em Serra Nevada participou no Campeonato de Andaluzia, na Prova – FIS (Federação Internacional de Ski) pontuável para o ranking mundial, e Copa de Espanha.

No Campeonato de Andaluzia ficou em 1º lugar na prova de Slalom Gigante e 2º lugar em Slalom. Na Copa de Espanha alcançou o 9º lugar em Slalom e 11º em Gigante, e na prova FIS (a mais importante) 11º lugar em Slalom e 18º em Gigante. Os resultados foram obtidos em competição com as melhores concorrentes espanholas e de outras nacionalidades.