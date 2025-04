Inauguração de relvado sintético marcou arranque de mais um Santarém Cup

O novo campo sintético de futebol cinco da Escola Agrária de Santarém, que vai servir a formação da Académica de Santarém, foi inaugurado na tarde de 16 de Abril pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e pelo presidente da Associação Académica de Santarém, Gilberto Leandro. Ainda antes de ser inaugurado o campo já estava a ser testado por atletas de equipas sub-9 que participam na edição deste ano do Santarém Cup, que decorreu até sábado, 19 de Abril.

Gilberto Leandro deixou elogios à empresa municipal Viver Santarém e à câmara pelo investimento de 40 mil euros feito no campo. Agradeceu também ao Politécnico de Santarém pela cedência de espaço nas suas infraestruturas. “São passos como este que nos permitem ter melhores condições para a formação destes jovens”, referiu. O novo campo, como todos os outros onde treinam as equipas da Associação Académica de Santarém localizam-se dentro da Escola Superior Agrária de Santarém do Instituto Politécnico de Santarém.

João Leite aproveitou para partilhar a expectativa de que até início de Junho se inicie a empreitada de recuperação do antigo campo de rugby no espaço da Escola Superior Agrária de Santarém, que será reconvertido num campo de futebol onze, de relva natural. “É mais uma vez um esforço colectivo, onde a Viver Santarém e a câmara municipal estão com este foco de atribuir qualidade de vida à nossa população”, rematou.

Três meninas da formação da Académica

Vera Vieira, Victória Matias e Maria Freire são jogadoras da equipa de Sub-13 feminina da Associação Académica de Santarém e ajudaram a descerrar a placa da inauguração do campo, mas antes testaram o novo piso com alguns remates à baliza. “Tem um bocado de sintético a mais”, repara Maria Freire, que ainda assim está muito satisfeita com o novo espaço para os escalões mais novos. Vera Vieira, 11 anos, lembra que quando jogava em escalões inferiores os campos de futebol cinco não chegavam para que todas as equipas tivessem o tempo de treino ideal. Victória Matias está na Académica de Santarém há três anos e depois de completar a sua formação sonha poder vir a jogar nas melhores equipas do mundo, como Barcelona, Real Madrid e Arsenal.