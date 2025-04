Competição e convívio entre freguesias no torneio de futsal do Cartaxo

O terceiro torneio de futsal interfreguesias do concelho do Cartaxo tem animado o pavilhão do Inatel no Cartaxo, estando a final marcada para a tarde de sexta-feira, 25 de Abril. Pais, avós, amigos e namoradas dos jogadores das seis freguesias têm vivido os jogos com muita intensidade e vibrado até ao apito final. O Núcleo Sportinguista do Cartaxo assegura o serviço de bar, sempre bastante movimentado.

O MIRANTE assistiu ao jogo que opôs as freguesias de Valada e Lapa na noite de segunda-feira, 21 de Abril. Miguel Ferreira, 29 anos, segurança privado, assumiu o comando da equipa da zona ribeirinha em que todos - o mais novo com 18 anos e o mais velho com pouco mais de 40 - jogaram futebol amador. Na noite em que defrontaram a Lapa, campeã do torneio do ano passado, não conseguiram levar todos os 12 jogadores por motivos profissionais, mas luta não faltou porque a prioridade estava em representar a freguesia, que não participou no primeiro ano. Umas cervejas ajudaram ao aquecimento e foi com o espírito de fazer melhor do que no ano passado que entraram em campo.

Arranjar jovens também não é fácil. Em Valada falta população jovem, mas é difícil porque não se pode construir casas, conta Miguel Ferreira, revelando que só um ou dois colegas devem estar a morar em Valada e que já chegaram a vir colegas de Lisboa, onde trabalham e têm as suas vidas. O jovem descreve Valada como a terra mais bonita do concelho e que sabe receber. O clube de futebol local, o Ribatejano Futebol Clube Valadense, já centenário, está activo, mas há mais de uma década que não deve ter equipas e nem há dinheiro para reabilitar o campo, explica com alguma pena.

Do outro lado estava a equipa comandada por André Maia, 31 anos, formado em engenharia e com uma estratégia pensada: entrar organizados, tentar fazer o máximo de golos e não sofrer nenhum, o que se verificou com a vitória da Lapa por 4-0, tendo ficado mais perto do objectivo de fazer a dobradinha. Em equipa que ganha não se mexe e desde a primeira edição que os jogadores são os mesmos, com três ou quatro que jogam regularmente futebol nos seus clubes e idades compreendidas entre os 27 e os 45. Amigos de longa data, costumam juntar-se para jogar à bola, mas no concelho vizinho de Azambuja ou no Cartaxo, porque, tal como em Valada, falta um polidesportivo. No concelho do Cartaxo, André Maia refere que devia haver mais torneios como este.