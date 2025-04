Futsal do Vitória de Santarém com mais duas equipas na 2ª fase das taças nacionais

Três equipas do Vitória de Santarém garantiram o apuramento para a 2.ª fase das Taças Nacionais de Futsal nos seus escalões. Depois da equipa de juniores masculinos, este fim de semana foi a vez de as equipas sénior feminina e de juvenis masculina alcançarem igual objectivo.



A equipa feminina carimbou o passaporte para a fase seguinte após triunfo por 2-1 em casa da AD Fundão. A equipa masculina de juvenis garantiu o apuramento para a segunda fase da Taça Nacional desse escalão, após vencer por 7-0 no reduto do CR Piedense, no Pavilhão Municipal de Costa da Caparica. Na segunda fase vão competir com o SL Águias do Dominguiso (AF Castelo Branco), GR Olival de Basto (AF Lisboa) e CRI Alhadense (AF Coimbra).