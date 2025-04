Jogador do Alverca multado por mostrar mensagem religiosa

O avançado australiano Anthony Carter, do Futebol Clube de Alverca (FCA), foi castigado por mostrar uma mensagem religiosa numa camisola, mostrada durante o festejo de um golo frente ao Mafra, e terá de pagar uma multa de 357 euros. O atleta – que é o melhor marcador da Liga 2 com 16 golos em 29 jogos - foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol depois de ter celebrado o golo frente ao Mafra, na jornada 24 disputada a 1 de Março, mostrando uma camisola onde se lia “Toda a honra e toda a glória ao senhor Jesus Cristo”. Entendeu o conselho de disciplina que a mensagem violou os deveres de decoro, correcção, moderação, educação e respeito que devem nortear os agentes desportivos. Por ser reincidente a pena foi agravada. Fonte do FC Alverca considerou que a decisão do conselho de disciplina pode configurar um caso de intolerância religiosa, numa altura em que o clube de Alverca luta para subir à primeira liga nacional. À data de fecho desta edição, a 29 de Abril, ainda antes do confronto com o Chaves, o seu rival directo, o FCA tinha 51 pontos (mais um que o Chaves) e menos quatro que o Vizela, segundo classificado, e menos sete que o CD Tondela, que tem 58 pontos. Se conquistar o terceiro lugar o Alverca vai jogar um confronto a duas mãos, fora e em casa, com o 16º classificado da primeira liga.