Ferreira do Zêzere a uma vitória de fazer história

O Sport Club Ferreira do Zêzere está a um ponto de fazer história ao sagrar-se pela primeira vez campeão distrital de futebol sénior da Associação de Futebol de Santarém. No domingo, na difícil deslocação a Samora Correia, reduto do segundo classificado, a outra equipa que ainda pode chegar ao título, o emblema do norte do distrito conseguiu um empate a zero que a deixa com dez pontos de avanço a quatro jornadas do final da prova.

No próximo domingo, o Ferreira do Zêzere recebe o Entroncamento AC, penúltimo classificado, que luta pela manutenção, enquanto o GD Samora Correia desloca-se ao terreno do Alcanenense, sétimo classificado.